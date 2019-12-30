Лучшие букмекерские конторы ТОП 10
На данной странице представлен рейтинг лучших букмекерских контор на русском языке, которые могут официально работать на территории Российской Федерации, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.
Доверие пользователей - лучшие букмекеры
Данный критерий учитывает доверие пользователей к букмекеру. Подобное может быть только в случае, если букмекер действительно надежен и негативных случаев в его практике минимум. Если у какого-то букмекера нет негативных отзывов - это враньё и проплаченные действия по удалению отзывов.
Лучшие коэффициенты
Этот критерий показывает величину процента, который оставляет себе букмекер с каждой вашей ставки. Т.е. чем лучше коэффициент, тем ниже маржа букмекера и тем лучше для вас.
Самые лучшие коэффициенты дают букмекеры, которые зарегистрированы за пределами РФ. НО в этом случае их сайты блокируются РосКомНадзор (РКН) и пользователю приходится искать зеркала, либо использовать ВПН-приложения.
Простота регистрации - лучшие букмекеры
Данный критерий важен для жителей РФ, т.к. по законодательству страны все букмекеры должны иметь регистрацию в ЦУПИС 1 или 2. Данный факт выливается в дополнительные сложности при регистрации у букмекера, т.к. требуется "поход" в офисы представительства ЦУПИС или QIWI.
В списке мы представим букмекеров, у которых ПРОСТОЯ регистрация, не требующая сложных процедур (обычно достаточно email или номера телефона). Если их сайт не открывается, то значит вы житель РФ и вам необходимо воспользоваться ВПН. Все остальные жители планеты Земля могут просто открывать и пользоваться сайтом, без дополнительных действий.
Широта линии - лучшие букмекеры
Этот критерий показывает насколько много может предложить букмекер своим пользователям различных видов спорта, чемпионатов, состязаний и прочее.
Начинающему беттеру (тот, кто делает ставки, т.е. Вы) достаточно самых известных состязаний. Со временем начинает приходить осознание, что лучшие ставки не всегда на популярные события и есть смысл найти менее раскрученный чемпионат, чтобы там ставить на предсказуемые события с гарантированным выигрышем.
Удобство работы на сайте - лучшие букмекеры
Один из важнейших критериев. Есть несколько БК, у которых ооооочень медленно прогружаются линии и роспись (вплоть до минуты).
А есть такие БК, у которых интерфейс из начала 90-х и очень сложно сразу понять как пользоваться сайтом даже опытным беттерам. К тому же есть риск случайно нажать не на тот исход из-за близости значений в таблицах и строках. А еще у них нет мобильной адаптации сайта, чтобы удобно было работать на смартфоне.
Мы же предлагаем рейтинг БК, которые лишены этих проблем и работать на их сайтах максимально удобно.
Бонусы и акции - лучшие букмекеры
Все мы любим "халяву". Букмекеры готовы делиться с вами деньгами, а иногда и материальными призами в виде гаджетов, путешествий и автомобилей.
Есть постоянные бонусы (при регистрации или при первом пополнении), а есть и временные акции. О подобном всегда можно узнать на сайтах букмекеров в одноименных разделах или на главной странице (обычно большой баннер прямо по центру).
Мобильные приложения - лучшие букмекеры
В настоящий момент - если у БК нет мобильного приложения, значит ему не так уж важен клиент и уровень доверия к нему должен стремиться к нулю.
Смартфон есть у каждого из вас. Приложение позволяет обходить блокировки сайтов и ускорить процесс авторизации и ставки.
Другой вопрос - это удобство мобильного приложения БК. Здесь смотрите наш рейтинг.
Прочая информация по рейтингу лучших букмекеров на этой странице
Следует уточнить:
- Все БК на русском языке или имеют локализацию.
- Обязательно принимают и выплачивают на Яндекс.Деньги, MasterCard/Visa, QIWI.
- Работают 10 лет и более (головная компания).
- Не было серьезных проблем, которые бы освещались в СМИ.
- Имеют Live-ставки.
Надеемся, наш рейтинг помог вам сделать правильное решение и вы добьётесь успеха в мире беттинга. Удачи!
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