Лучшие букмекерские конторы ТОП 10

На данной странице представлен рейтинг лучших букмекерских контор на русском языке, которые могут официально работать на территории Российской Федерации, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

Рейтинг составлен по следующим критериям Доверие пользователей.

Лучшие коэффициенты, т.е. БК с низкой маржой.

Простота регистрации.

Широта линии (насколько много чемпионатов, событий, состязаний представлено у букмекера).

Удобство работы на сайте (скорость загрузки и пользовательский интерфейс).

Бонусы и акции.

Мобильные приложения. Чтобы наш рейтинг был действительно честным, все данные для критериев мы соберем с 10 самых популярных сайтов освещающих работу букмекерских контор и имеющих отзывы на них. Таким образом получится демократический и независимый ТОП 10 букмекеров на 2020 год.

Доверие пользователей - лучшие букмекеры

Данный критерий учитывает доверие пользователей к букмекеру. Подобное может быть только в случае, если букмекер действительно надежен и негативных случаев в его практике минимум. Если у какого-то букмекера нет негативных отзывов - это враньё и проплаченные действия по удалению отзывов.

Лучшие коэффициенты

Этот критерий показывает величину процента, который оставляет себе букмекер с каждой вашей ставки. Т.е. чем лучше коэффициент, тем ниже маржа букмекера и тем лучше для вас.

Самые лучшие коэффициенты дают букмекеры, которые зарегистрированы за пределами РФ. НО в этом случае их сайты блокируются РосКомНадзор (РКН) и пользователю приходится искать зеркала, либо использовать ВПН-приложения.

Простота регистрации - лучшие букмекеры

Данный критерий важен для жителей РФ, т.к. по законодательству страны все букмекеры должны иметь регистрацию в ЦУПИС 1 или 2. Данный факт выливается в дополнительные сложности при регистрации у букмекера, т.к. требуется "поход" в офисы представительства ЦУПИС или QIWI.

В списке мы представим букмекеров, у которых ПРОСТОЯ регистрация, не требующая сложных процедур (обычно достаточно email или номера телефона). Если их сайт не открывается, то значит вы житель РФ и вам необходимо воспользоваться ВПН. Все остальные жители планеты Земля могут просто открывать и пользоваться сайтом, без дополнительных действий.

Широта линии - лучшие букмекеры

Этот критерий показывает насколько много может предложить букмекер своим пользователям различных видов спорта, чемпионатов, состязаний и прочее.

Начинающему беттеру (тот, кто делает ставки, т.е. Вы) достаточно самых известных состязаний. Со временем начинает приходить осознание, что лучшие ставки не всегда на популярные события и есть смысл найти менее раскрученный чемпионат, чтобы там ставить на предсказуемые события с гарантированным выигрышем.

Удобство работы на сайте - лучшие букмекеры

Один из важнейших критериев. Есть несколько БК, у которых ооооочень медленно прогружаются линии и роспись (вплоть до минуты).

А есть такие БК, у которых интерфейс из начала 90-х и очень сложно сразу понять как пользоваться сайтом даже опытным беттерам. К тому же есть риск случайно нажать не на тот исход из-за близости значений в таблицах и строках. А еще у них нет мобильной адаптации сайта, чтобы удобно было работать на смартфоне.

Мы же предлагаем рейтинг БК, которые лишены этих проблем и работать на их сайтах максимально удобно.

Бонусы и акции - лучшие букмекеры

Все мы любим "халяву". Букмекеры готовы делиться с вами деньгами, а иногда и материальными призами в виде гаджетов, путешествий и автомобилей.

Есть постоянные бонусы (при регистрации или при первом пополнении), а есть и временные акции. О подобном всегда можно узнать на сайтах букмекеров в одноименных разделах или на главной странице (обычно большой баннер прямо по центру).

Мобильные приложения - лучшие букмекеры

В настоящий момент - если у БК нет мобильного приложения, значит ему не так уж важен клиент и уровень доверия к нему должен стремиться к нулю.

Смартфон есть у каждого из вас. Приложение позволяет обходить блокировки сайтов и ускорить процесс авторизации и ставки.

Другой вопрос - это удобство мобильного приложения БК. Здесь смотрите наш рейтинг.

Прочая информация по рейтингу лучших букмекеров на этой странице

Следует уточнить:

Все БК на русском языке или имеют локализацию.

Обязательно принимают и выплачивают на Яндекс.Деньги, MasterCard/Visa, QIWI.

Работают 10 лет и более (головная компания).

Не было серьезных проблем, которые бы освещались в СМИ.

Имеют Live-ставки.

Надеемся, наш рейтинг помог вам сделать правильное решение и вы добьётесь успеха в мире беттинга. Удачи!

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